國安局昨在書面報告中，首度透露，共機於3月上旬在南海發生墜海意外。不過，中華戰略學會研究員張競看完報告卻認為，自己深覺國家最高情報機關處理問題品質粗糙至此種水準，實在是讓人感嘆搖頭。

國家安全局10日於立法院第10屆第5會期外交及國防委員會第2次全體委員會議，以俄烏戰爭與台海周邊情勢為題，向與會成員提出專案報告。

對此，張競今（11日）在臉書發文表示，報告內文第4頁提及「中共針對共機3月上旬在南海墜機意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練……」等字樣，但自己日前曾質疑過越南媒體記者Dung Dang透過社交網路帳戶聲稱，其自專屬資訊來源，獲知中共運八型機3月1日下午在三亞西南海域失聯，大陸隨即在3月1日至3月2日以演習為由，掩飾其搜救行動。

張競認為，就立法院報告文字來看，深覺國家最高情報機關處理問題品質粗糙至此種水準，實在是讓人感嘆搖頭；他並稱，自覺得應利用此次機會觀察台灣社會以及國際媒體反應，所以決定讓子彈先飛不必急著回應，延至今晨才提出下列數點說明。

首先，張競指出，就國家安全局報告內容「中共針對共機3月上旬在南海墜機意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練……」分析，其中並未明確說明共機機種、型號、編號等識別資訊，3月上旬長達10日，到底是那一天，精準時間都無法提出。而此事最初爆料者為越南記者Dung Dang，張競說，連這位越南記者當時爆料內容，都比國家安全局詳細，這算是那門子「證實」？此外墜機因素很多，如何判定意外？確實耐人尋味。

其次，張競提到，到目前為止，越南媒體記者所聲稱情事，受到大眾媒體轉述報導數量相當有限，但身為當事者之大陸官方與媒體，從未對此發布軍機失事新聞，更是讓人百思不得其解。目前台灣媒體依據國家安全局報告將其報導力度拉升提高後，未來會不會受到西方媒體青睞，配合演出加以密集報導，值得觀察。

張競特別強調，越南記者所宣稱共機失事涉及之相關海域，亦為越南所主張專屬經濟區涵蓋範圍，共軍在此海域進行軍事操演，越南政府曾經透過外交管道對北京表達異議。假若真是有共機失事墜落在此海域，越南境內主要媒體是否曾經報導？越南官方是否對此有所反應？國家安全局掌控大量情報蒐集資源與能量，是否對此進行查證比對？他自己確實是對此有所質疑。

張競並提醒，解放軍海軍本身就有水下救難專業艦艇，且具有深水打撈作業能量，越南記者後續提及隸屬中國科學院之探索一號與探索二號海洋研究船，其在周邊海域航跡圖，亦附貼於此，提供各位參考。假若共機失事墜海，該海域水深不過100至200公尺，解放軍海軍不派遣其所轄專業艦船至現場作業，反而委由中國科學院專門至深海進行科學調查之作業科學研究船代勞，到底合不合理，各位不妨再深入思考。

此外，張競更指出，所有情報研判都必須多方查證比對，若依據「孤證」進行研判解讀，換言之就是依據單一情報資訊來源進行檢證，其實是充滿風險。所以任何說法，都必須比對各種客觀事實，以便拼湊出更完整圖像，才能夠增加情報可信度。