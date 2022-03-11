網紅女星謝熙婷（Cammi，舊名：謝芷蕙）過去和陳冠希有過一段情，更曾自曝第一次性經驗便是與陳冠希發生，多年過去，陳冠希浪子回頭已經成為人父，偶而還傳出幸福肥有如中年大叔，但謝熙婷美貌依舊，還被網友發現外貌不斷升級，近日她曬出一支影片，不知是進廠維修太多次還是濾鏡效果，謝熙婷竟變成了七角形臉，讓網友看傻。

謝熙婷早年因和陳冠希親密床照外流，兩人的一段情才曝光，還傳出謝熙婷16歲時就和陳冠希發生關係，對方可說是她第一個男人。去年港媒報導，謝熙婷近來常和現任男友William放閃，惹得一位台灣籍S男不滿，對媒體爆料兩人曾交往過，2019年2月兩人正式開始交往，一個月後S男就砸了台幣百萬幫謝熙婷在高級飯店舉行生日宴會。

謝熙婷不知是整形還是濾鏡效果，臉變成七角形。（圖／翻攝自cbbheree IG）

S男當時更指出，自己對謝熙婷極盡寵愛，「整形、隆乳的錢都是我給她的」，未料真心換絕情，謝熙婷對外都稱自己單身，讓S男心灰意冷，謝熙婷受訪則稱S男是追求不成、由愛生恨，兩人根本不是男女朋友，還多次出惡言恐嚇，讓謝熙婷不得不報警處理此事。

越大越美的謝熙婷最近傳出捲入網紅涉賭疑雲，知名網紅蘇淼淼因公然宣傳外圍賭場被捕後，謝熙婷上月17日也傳出被逮，但她近日頻回IG分享近況，證明自己沒事，38婦女節時還曬出自己唱跳影片，寫下：「成熟是一個女生的假正經，幼稚才是真性情！婦女節快樂哦~」，而影片中她某些角度看來原本的瓜子臉變成了錐子臉，膠原蛋白盡失變成7角形臉，似乎有些驚人。