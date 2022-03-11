新聞局遭罰2萬。 （翻攝高市勞工局網頁／洪靖宜高雄傳真）

高雄市長陳其邁行程多，跟他跑行程的新聞局員工超時工作，遭勞工局開罰。（高市府新聞局提供／資料照）

喊出市政「緊緊緊」的高雄市長陳其邁，讓底下團隊也得上緊發條，未料就有新聞局一名職工因為跟著陳其邁跑行程超時工作，單月連續加班超過46小時，違反勞基法延長工作時間規定，由於違法事證明確，高雄市勞工局依法開罰2萬元。

高雄市勞工局於網站上公布今年二月違反勞動基準法公告，受罰單位赫見高市府新聞局，因違反勞動基準法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定的一個月不得超過46小時，處分日期是去年12月16日，金額為2萬元。勞工局表示該案是去年檢查，發現109年12月有超時，經歷調查時間、意見陳述、確認違規事實及訴願，最後才公告。

其實高雄市新聞局過去就曾向勞動部申請，提出的隨同市長行程的專案攝影職工、臨時人員及採訪車駕駛須放寬，主要是因為該職業攝影會有後製、新聞突發性的工作情況，再加上高雄市幅員遼闊，來回時間長，申請列為責任制，但未通過。

勞工局會介入稽查包含專案檢查、或是勞工檢舉等，主要針對勞工反應內容再比對出勤紀錄等資料，由於該案違法事證明確，且新聞局未提起訴願，高雄市勞工局依法開罰2萬元，並呼籲不論公、私部門皆應遵守勞動法令之相關規範。