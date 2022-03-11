今天是日本311大地震11週年，蔡英文總統今在臉書以中、日文版發文，強調台日台日堅定捍衛面對世界局勢的變動，及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。
總統今在臉書分享日本台灣交流協會臉書貼文及影片，內容寫到，「轉眼間已過去11個年頭，因為台灣暖心的支持，讓我們一路堅強走到如今」；已有兩年未曾見到海島厝邊的笑容，仍想大聲說「我愛台灣！」期待再相見。
總統指出，肝膽相照，赤誠以待，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友。
總統說，這部影片當中，看到來自日本各地的朋友對台灣的支持和想念，相信在疫情期間，大家很久沒有前往日本，心中一樣對日本有滿滿的牽掛。
她說，不論是11年前的311東日本大地震災害，或是近年的國際疫情挑戰，台灣和日本幫助彼此度過一次又一次的難關。
她指出，患難見真情，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，日本六度捐贈疫苗給台灣，總量達到420萬劑，更讓台灣感到友誼的可貴。
她說，未來，面對世界局勢的變動，以及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。
總統表示，「海內存知己，天涯若比鄰」。希望不久的將來，台灣和日本朋友，能夠恢復更多交流的機會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。