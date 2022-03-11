311大地震11週年 總統：台日堅定捍衛區域和平。截自台灣日本交流協會影片

今天是日本311大地震11週年，蔡英文總統今在臉書以中、日文版發文，強調台日台日堅定捍衛面對世界局勢的變動，及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。

總統今在臉書分享日本台灣交流協會臉書貼文及影片，內容寫到，「轉眼間已過去11個年頭，因為台灣暖心的支持，讓我們一路堅強走到如今」；已有兩年未曾見到海島厝邊的笑容，仍想大聲說「我愛台灣！」期待再相見。

總統指出，肝膽相照，赤誠以待，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友。

總統說，這部影片當中，看到來自日本各地的朋友對台灣的支持和想念，相信在疫情期間，大家很久沒有前往日本，心中一樣對日本有滿滿的牽掛。

她說，不論是11年前的311東日本大地震災害，或是近年的國際疫情挑戰，台灣和日本幫助彼此度過一次又一次的難關。

她指出，患難見真情，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，日本六度捐贈疫苗給台灣，總量達到420萬劑，更讓台灣感到友誼的可貴。

她說，未來，面對世界局勢的變動，以及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。

總統表示，「海內存知己，天涯若比鄰」。希望不久的將來，台灣和日本朋友，能夠恢復更多交流的機會。