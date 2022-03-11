大陸積極發展高科技產業，希望能趕上甚至超越其他國家，這幾年目標更是鎖定了OLED面板產業，根據韓國媒體報導，有陸廠祭出高薪挖角LG及三星顯示器員工，條件相當優渥，除了年薪增加5倍至10倍外，另外還享有機票、住宿等補助。

根據韓國媒體《Business Korea》報導，陸韓兩國在OLED面板市場的技術差距在3年左右，而且差距正在以越來越大的速度縮小，從數據來看，市調機構Omdia指出，預估到2023年智慧手機OLED顯示螢幕的市占率，三星Display將從77%降至65%，而京東方、華星光電和天馬的市占，則將從15%提升至27%。

報導指出，大陸正在通過提供巨額補貼和稅收優惠來幫助縮小差距。例如，其對京東方、華星光電、維信諾和天馬的補貼金額，在 2012 年至 2019 年期間高達5.5 萬億韓元。

對比韓國、大陸面板廠爭相搶進 OLED 技術，台廠友達、群創 近年則專注發展 Mini/MicroLED， 台面板廠近年已不再追求產能擴充，轉而聚焦高值化產品轉型，但後續仍不容忽視大陸面板廠挾產能、政府支持的優勢，所帶來的威脅與挑戰。