建通(2460)集團搶進異型導體銅材，成果逐漸顯現，公司也代重要子公司「蘇州建通」新派任董事長古恆昌，希望能持續擴大車用及各項高附加價值產品佈局，儘管外在環境變數不少，建通今年營運展望目標未變，今天盤中股價逆勢抗跌。

看好新能源車及車用電子前景，建通積極轉型佈局車用領域，鎖定主要應用在功率導線架(Power-Lead Frame)、新能源車用端子、車用端子及連接器端子(魚眼端子、電工端子)的異型導體銅材，以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，其中泰科預計今年第1季到第2季開始量產交貨，另一家客戶也在開發送樣中。

由於古恆昌在金屬成型業擁有30年以上經驗，曾任職勤美達為中國主要鑄件廠，從事訂製金屬鑄件之設計、開發、製造，並專注於國際性汽車工程機械設備、壓縮機及其他機電行業的製造商，提供各種高規格之金屬鑄件，產品種類包含車輛引擎汽缸鑄造加工、煞車系統(煞車支架、煞車盤、煞車卡鉗)、汽車轉向系統及底盤結構、壓縮機零部件，其客戶群包括通用(GM)、福特(FORD)、奧迪(AUDI)、日信( NISSIN)、ZF TRW、NOK、Delphi、埃姆康(EMCON)、三菱電機(Mitsubishi Electric)、三星(Samsung)、大金(DAIKIN)、格蘭富(GRUNDFOS)、約翰迪爾(John Deere)、洋馬(YANMAR)、開拓重工(CATERPILLAR)等國際大廠。

建通表示，公司期待借重古恆昌董事長經驗，協助輔導公司導入系統，切入特殊新型銅材煉製廠、異型導體銅材、新能源車、線束端子等目標市場，以因應需求逐年提高的車用市場，持續朝向擴大車用及各項高附加價值製品。

由於2月逢農曆春節假期，下游客戶假期持續至2月中，採購力道放緩，建通2月合併營收為2.11億元，月減20.04%，年增19.65%，累計前2月合併營收為4.82億元，年減15.66%；建通表示，3月起營收可望逐月加溫。