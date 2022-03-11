安馳(3528)2021年營收62.8億元，較去年同期增加26.27%，稅後淨利為3億元，每股稅後盈餘4.57元，均創下歷史新高表現，且較2020年分別成長43.63及43.71%，主要在於半導體大廠加速先進製程技術的演進，推升公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量明顯成長，以及新冠疫情帶動雲端邊緣運算與5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加。

安馳表示，2021年營收、稅後淨利及每股稅後盈餘均再創歷史新高紀錄，主要在於半導體先進製程加速推進，加上新冠疫情推升雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等尖端應用領域需求大增，帶動公司高階整合方案出貨量明顯增加。從終端應用來看，2021年半導體高階製程用的自動化測試機台及IC驗證平台及出貨量成長最為明顯，另雲端邊緣運算、5G高速傳輸，國防航太及工控自動化等相關整合方案出貨量亦持續提升。

安馳表示，2021年主要產品線以ADI成長幅度最為明顯，年增率超過3成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司推出的ADI人工智慧物聯網(AIoT)、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量明顯提升，其中AIoT相關的新產品震動監控系統今年上半年進入試產階段，下半年可望放量出貨，ADI產品線今年並可望切入儲能、5G通訊測試及、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用市場。

安馳表示，Xilinx產品線主攻半導體IC驗證平台及自動化測試設備市場，並拓展雲端邊緣運算、金融科技及精準醫療等新興應用整合方案，2021年下半年推出的5G開放式無線電接取網路(O-RAN)相關高階網路通訊設備，已取得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，今年出貨量可望逐步成長；此外，Xilinx近期推出的新產品線Kria 自適應系統模組SOM(System on module)，搶攻機器視覺、 智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，預計今年上半年陸續進入量產階段，進一步優化產品組合。安馳表示，受惠公司高階與客製化整合方案出貨量大幅增加，公司2021年毛利率提升至12.09%，較2020年增加1.08個百分點，預估今年隨整合方案訂單持續提升，以及因應原廠晶片缺貨漲價，公司開始提高部分產品售價，可望進一步推升公司整體營運表現。

安馳董事會亦通過2021年度盈餘分配案，將配發3.8元現金股利，配發比率高達83.15%，以安馳今日收盤參考價51.8元計算，現金殖利率達7.34％。