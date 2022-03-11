【旅遊經 洪書瑱報導】

陽明山花季還沒有結束，位於陽明山竹子湖花季又即將於3月18日正式開鑼，在海芋季還沒有正式登場之前，民眾事實上已可以上竹子湖賞海芋，現在上陽明山可以一兼二顧，感受一場「芋」「櫻」旅遊假期，除了在陽明山賞櫻花及杜鵑外，還可再前往竹子湖賞純白的海芋，並走入花田中，親手採摘海芋，甚至在竹子湖用餐、享咖啡下午茶，來個輕鬆的賞花遊！

陽明山公園及竹子湖都能看到櫻花盛開之美景(攝影：洪書瑱)

海芋季自3月18日起至4月24日止(攝影：洪書瑱)

海芋展數大之美(攝影：洪書瑱)

純白的海芋特顯浪漫(攝影：洪書瑱)

2022年海芋花田地景，目前各農園都在設計施做中(圖：北投農會提供)

今年竹子湖花季於3月18日正式開鑼，海芋季自3月18日起至4月24日止；繡球花季活動於5月20日接棒，活動至6月19日止，活動主題以「自然白．純彩色」的時尚風格為主軸，來加深遊客在花與幸福的連結，並以「自然白時尚風格」與「純彩色自然風格」為營造海芋與繡球花地景設計主軸方向。當地農友利用竹子湖公共空間及自家農園的小角落，營造各式熟悉的幸福，吸引遊客蒞臨打卡，創造竹子湖成為「時尚風格打卡」的好場所。目前竹子湖地景，各個農園都在設計製作中！

竹子湖昔日蓬萊米原種田故鄉，如今竹子湖已成為海芋花鄉。每年於春夏之間，即有二場賞花盛事，一是海芋花季，另一樁就是繡球花季。海芋清新純白，又稱為「馬蹄蓮」；繡球花嬌豔繽紛，又稱為「紫陽花」，兩種截然不同的顏色，就代表著各自象徵著獨有的風格。純白纖柔的海芋，盛開在冷涼的春季山谷，更顯飄逸出塵；沿著田間的海芋步道牽手散步，霧裡看花的朦朧，天與地都化成白色的溫柔與純潔。

下花田採海芋(攝影：洪書瑱)

(左圖)約3分開；(中圖)約5分開；(右圖)已算盛開且出現白色花粉，儘量避開採摘(攝影：洪書瑱)

也提醒上竹子湖採海芋的民眾，有些花田提供採摘海芋，採海芋時，最好選擇3-5分花朵展開的海芋最佳，且不要選擇已出現白色花粉，白色花粉代表海芋已過份成熟，較不耐久。採摘時順著花莖至根部，以反手手法採摘，在聽見海芋脫離植株，發出清脆的「啵」一聲即完成，而且人也較不易跌倒！

進入五月後，純白浪漫的海芋花也漸漸進入休眠期，色彩艷麗的紫藍粉色浪漫繡球花即接棒綻美。竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，正適合繡球花栽培，讓其著色更加鮮豔繽紛，吸引遊客前來賞花。竹子湖繡球花有大約10個品種，色彩豐富多樣化，增添繡球花千變萬化的風采，非常適合遊客拍照留念，令人驚艷不已。

為了讓民眾能深度旅遊，假日推出深度體驗竹子湖的導覽解說活動，安排專業解說員，在竹子湖入口停車場集合，途經蓬萊米原種田故事館，高家公廳半月池、野溪步道、人工柳杉造林地至頂湖，沿途可清楚看出竹子湖人文演替過程，以及竹子湖優美的自然景色。

部份海芋農園提供DIY手做(攝影：洪書瑱)

可以在竹子湖吃茶點享受休閒的下午茶時光(攝影：洪書瑱)

可以在竹子湖吃茶點享受休閒的下午茶時光(攝影：洪書瑱)非假日則由台北市農會規劃一日遊豐富套裝行程，帶領遊客體驗親手採海芋樂趣，品嘗特色餐飲等，相關遊程可至台北市農會網站(

)，訊息可至「竹子湖海芋季與繡球花季官網」（

）或「海芋、繡球、竹子湖」臉書查詢。