IC設計廠矽統去年歸屬母公司淨利新台幣1.98億元，創12年來新高，每股純益0.29元，每股淨值達34.1元，每股將配發1.8元股利，0.8元現金股利及1元股票股利。

受惠客戶需求增加，矽統去年總營收攀高至2.52億元，年增57.53%，營業淨損縮減至3.55億元，減少20.5%，在聯電股息挹注下，整體營運順利轉虧為盈，終結連5年虧損。

矽統去年歸屬母公司淨利1.98億元，創12年來新高，每股純益0.29元，每股淨值達34.1元。矽統預計每股配發1.8元股利，包括0.8元現金股利及1元股票股利，若以10日收盤價22.55元，現金殖利率達3.54%。

聯電去年營運表現亮麗，歸屬母公司淨利達557.8億元，創歷史新高，每股純益4.57元，預計每股配發3元現金，矽統持有聯電2.85億股，可望有8.56億元入帳，每股將貢獻1.25元獲利，有助獲利表現。（編輯：張均懋）1110311