曾任獅子會長的林姓男子，2021年10月見大他七歲的許姓同居女友酒醉返家，想起日前曾接到一通可疑男子來電，頓時醋勁大發，以皮帶勒斃許女後自殘，企圖製造殉情假象。台北地院11日依殺人罪判處林男無期徒刑。可上訴。

警方調查，死者許女從事直銷業，行凶後自殘的林男據悉名下有間工程公司，還曾擔任過獅子會會長，命案現場留有一張紙條，交代後續的事情由姐夫處理。

警方調查，許女離婚後，2018年與林男交往，2人去年5月在北市新生北路2段的租屋處，另外還有許女的18歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

起訴指出，許、林2人因感情、工作、金錢等問 題，發生多次爭吵，雙方曾協議林要在今年11月間搬離2人同居處，10月25日傍晚，許女與一群友人聚餐喝酒，結束後友人送泥醉的許女返家，許女兒子與林男見許女酒醉，便扶她回房睡覺。

但林男因晚間接獲可疑來電，又看見許女與友人酒宴泥醉返家，懷疑許有外遇，當天深夜11時，林隨手拿起床上的皮帶，勒死許女，怕許女未死，又自廚房拿菜刀割許女手腕2刀。

翌日晚間，林男見許女兒子即將放學返家，即拿菜刀及美工刀割腕自殘，許女兒子返家後發現母親已躺在床上死亡，林男則割腕，立即報警並將林男送醫急救。但隨即遭警消識破。

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