新北市及宜蘭縣共邀民眾一同至宜蘭綠色博覽會響應綠色盛事

【旅遊經 編輯部報導】

宜蘭綠色博覽會即將於3月26日開幕，活動至5月8日止，以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，將於冬山河生態綠舟風景區登場！2022綠博初始設計 1座烏龜怪方蟹大型表演舞台、1處藍河蟲洞水簾光影秘境、 2條冬山河道人文生態導覽遊程、4種滑翔升降體驗區、 12個寓教於樂的綠博永續發展主題展館、 19座生物多樣性與多元文化裝置藝術等！其中，綠博新北物產館將以童話為元素，結合智能科技，讓島民置身奇幻新北山海世界，透過互動體驗，將健康、永續理念傳遞給大眾。

新北物產館此次結合智能科技，讓民眾透過互動體驗及新北限定農特產展示新北山海世界

VR體驗

今年度新北市也再次響應參加，設置新北物產館，展館將以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品、重要農業政策與國際合作成果，讓參觀島民親身體驗並充分了解新北特色山海物產，並讓親子共同關心生態保育，將綠色環保的使命，傳承給下一代。另外展館內還可以買到新北市限定的各項農特產品，如青農、地創特色商品與萬金杜鵑聯名商品，讓島民們不必跑到新北，就能品嘗美味的新北農產，並在開展期間推出相關優惠。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，打造一座具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、精彩互動表演藝術以及豐富水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」。藉此深化連結「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，並期許遊客能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境。

新北市市長侯友宜表示，新北市的施政理念與綠色博覽會傳遞的「環境友善觀念」一致，如本市長期透過「友善田園區域計畫」及「綠色保育標章」等計畫，輔導農友投入有機、友善耕種行列，友善生態環境，也針對原生動植物進行保育及復育。目前新北市有機、友善耕作面積已達578.5公頃，並取得12項綠色保育標章。新北市響應這場綠色盛事，以深化兩縣市在有機、友善等綠色農業領域相互合作。

新北市農業局表示，綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體，特別規劃凡設籍於新北市者在「新北縣市周」期間( 4月18日至4月24日)，或達20人以上之學校團體(後者無限定參訪時間)，得比照宜蘭縣民，門票只需100元。另針對購票人數達20人以上之一般團體，可購買假日200元、平日120元的優惠票。