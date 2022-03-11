裕隆集團積極布局汽車周邊用品市場，看準「綠色鈑噴」的發展趨勢，裕隆旗下裕景實業取得美國知名汽車用品商卡威士（Cal-West）代理權，引進相關環保產品，瞄準全台上千間汽車烤漆房的需求商機。

電動車時代來臨，汽車業面對長期售後服務收入減少的考驗，不少汽車品牌透過擴張鈑噴業務來維繫收益與獲利，但在全球企業日益重視環保、ESG（環境、社會、企業治理）永續發展議題下，高汙染的汽車鈑烤業務，也得積極對應。車商除導入水性塗料因應外，如何提升鈑烤作業的效率、降低成本，並兼顧提升作業環境健康度與環保，成為重要課題。

車商直言，無論汽油車、電動車，都會有發生碰撞需要鈑烤的需求，就連號稱自動駕駛技術最強的某牌電動車，也時常傳出在高速公路追撞工程車、自撞受損的情況。也因鈑烤需求大，全台具規模的汽車烤漆房估計高達上千座，近年來大型車商更紛紛投資有多座烤爐的大型鈑烤中心，瞄準此一龐大商機。

卡威士台灣辦公室人與車公司總經理陳熙樞指出，目前汽車鈑烤作業最大的痛點就是效率無法提升。他舉例，車輛鈑烤前需要進行遮蔽作業，為車輛、烤漆房牆面貼上大量膠紙、膠帶，相當耗時耗力；為避免烤漆後產生色差，技師只能選在中午光線最好的時候對色調漆。

陳熙樞指出，裕景代理的專利卡威士膜產品，烤漆前只要輕鬆噴上車輛形成保護膜後，即可進行噴漆作業，阻隔烤漆、打蠟形成的漆點、蠟點，作業結束後水洗即可除膜，不僅減少大量固體廢棄物的產生，還可提升整個鈑烤作業的效率，估計每輛車占用烤漆房的時間可減少約30分鐘，擁有修護時間短的優勢，增加鈑烤廠接案量、降低技師人員加班費用；鈑烤房最讓人畏怖的粉塵、灰塵也可因此大幅減少，增加技師留任的機會。

除卡威士膜外，陳熙樞介紹，還有針對烤漆房牆面保護的水性可撕護牆膜、黏塵液、模擬金油的快檢劑、模擬日光的快檢燈等全套鈑烤作業的相關產品，裕景也一併導入台灣市場，布局後續商機需求。