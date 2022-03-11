在歐洲央行(ECB)公布第三季退出疫情刺激措施之後，歐元吐出前一天的上漲。

ECB在周四沒有升息，但表示將在夏季停止對市場注入資金，希望為之後的升息鋪路，此宣布短暫地推高了歐元匯率，但是市場情緒隨後轉為負面。

BK資產管理外匯經理Boris Schlossberg說，ECB正遭受雙重打擊，成長的放緩和通膨上升，而ECB仍然是相對地較鴿派，市場也開始在消化美元和歐元間的利差。在疫情後的緊縮周期中，ECB仍落後於美聯準會和英國央行等主要央行，這也給歐元帶來壓力。

歐元在周四歐洲尾盤下跌0.83%，為1.0985美元。歐元在周三則大漲了1.6%，創下近6年最大單日漲幅。

本周稍早，歐元一度跌到1.08.4美元，近22個月的低位。投資人認為，俄烏危機將為歐洲經濟成長帶來深遠影響。

最近有關歐盟領導人傳出正考慮發行聯合債券，為能源和國防支出融資，此給歐元帶來了一些支援。