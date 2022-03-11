迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)董事會通過2021年財報，在疫情趨緩、振興激勵及展店效益帶動下，第四季營運谷底強彈，稅後淨利0.7億元、每股盈餘（EPS）1.54元雙創新高。惟全年受三級警戒衝擊，稅後淨利0.22億元、每股盈餘0.49元，為僅優於2016年的歷史次低。

亞洲藏壽司2021年第四季合併營收創8.73億元新高，季增達81.99％、年增達22.18％，毛利率42.75％、營益率10.35％雙創新高。稅後淨利0.7億元，較第三季虧損0.52億元大幅轉盈、年增達近2.01倍，每股盈餘1.54元，自第三季的歷史次低強彈創高，創下「四高」佳績。

不過，由於疫情三級警戒餐飲禁止內用衝擊甚鉅，亞洲藏壽司2021年合併營收雖小增4.66％、創25.27億元新高，但毛利率39.26％、營益率1.29％分創新低及次低。稅後淨利0.22億元、年減達29.21％，每股盈餘0.49元，雙創僅優於2016年的歷史次低。

亞洲藏壽司受國內疫情升溫、三級警戒內用喊卡影響，去年第二、第三季營運均陷入虧損。不過，隨著疫情趨緩、振興措施帶動內需消費回溫，配合重啟展店挹注帶動下，第四季營運自谷底強彈創高，填補前三季營運虧損缺口，使全年營運仍維持獲利。

亞洲藏壽司去年1月中及5月初分別開出板橋中山遠百店及中和橋和店，隨後展店進度因三級警戒暫緩，直至8月疫情降級後重啟，8月一舉開出高雄岡山、桃園遠百、台中崇德、南港CITYLINK店，9月底開出新莊思源路店，11月再開出彰化中華西路及嘉義耐斯店。

合計亞洲藏壽司2021年新展9家店，將全台門市拓增至42家。2022年迄今已分別在1月中及3月初開出台南中華西路店及台中惠文路店，將總店數拓增至44家，原高雄草衙道店改裝的高雄SKM Park店亦於1月底重新開幕。

在展店效益顯現及節慶聚餐商機帶動下，亞洲藏壽司2022年2月自結合併營收3.2億元，較1月2.82億元成長達13.19％、較去年同期2.79億元成長達14.5％，改寫歷史新高。累計前2月合併營收6.02億元，較去年同期5.41億元成長達11.41％，續創同期新高。

亞洲藏壽司表示，今年仍以新展5～10家店的規畫步調持續展店，實現第一階段在台展店50家目標，展店地點則以中南部為主。目前屏東勝利路店已敲定22日試營運、29日正式營業，台中大遠百店則正持續籌備中、並開始對外徵才。