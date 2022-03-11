日本首相官邸8日以日文、英文、簡體中文、繁體中文等8種語言，發布了「日本與烏克蘭同在」的宣言。然而，有日媒解讀，以繁體中文發聲，是要凸顯日本與與民主陣營的連帶關係。

日本首相官邸官方網站以日文、英文、中文、法文、烏克蘭文、俄文等8種語言發表公開文件「日本與烏克蘭同在」，其中中文版本的文件中，除了有簡體中文，還附上了繁體中文版本。而該文件內容提到日本政府針對烏克蘭局勢的應對措施，項是在出口管制部分，日本對俄羅斯軍事相關體組織的輸出、對俄基於國際協定的限制清單項目、半導體等通用產品以及煉油設備等的輸出實施制裁，在金融方面也有幾項管制措施。

根據《產經新聞》10日報導，該文件最初以日語、英語、中文、烏克蘭語和俄語共8種語言，發布在日本首相官邸官網上。至於中文，除了有大陸使用的簡體字，也增加了繁體字。

該篇報導同時指出，台灣展現了支持民主的立場，例如向烏克蘭提供援助等，而日本首相官邸特別釋出繁中版本的官方文件，其目的是要藉由日本對烏克蘭入侵一事，傳達日本與正在和對抗權威主義國家的台灣、香港，表現團結的民主陣營關係。對此有台灣網友則是認為，「這樣也在爽 ?」「日本只想擴大自己的國籍勢力跟軍事力量啦」、「不好意思吐槽」。