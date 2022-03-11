消基會今天公布抽查12件韓國、日本及國產草莓結果，其中有6種不符合「農藥殘留容許量標準」、不合格率高達5成。（林良齊攝）

吃草莓，卻可能吃下不合格農藥？消基會今天公布抽查12件韓國、日本及國產草莓結果，其中有6種不符合「農藥殘留容許量標準」、不合格率高達5成，包括2件國產及4件日本產草莓，甚至還有每台斤超過1500元的日本草莓，更驗出多種不得使用於草莓的農藥。

消費者報導雜誌發行人胡峰賓說，草莓屬漿果類，營養價值高，但屬低矮草莖植物易受地面汙染、病蟲害等，採果時易會密集性噴灑農藥，因此若農民未注意時間，恐怕就會造成殘留過多農藥，但此次檢測發現，合格農藥殘留均未超標。

農藥殘留不合格的草莓中，不乏有來自百貨公司、甚至每台斤超過1500元的日本進口草莓，胡峰賓指出，此次日本草莓不合格率達8成，「這是可以認同的檢驗水準嗎？」，且依食藥署檢驗指出，進口草莓農藥殘留中2020年至今已有51件不合格，其中有39件來自日本，「衛福部要翻臉了嗎？」

依消基會調查指出，此次國產草莓中共有2件殘留不合格農藥的草莓、日本草莓則有4件不合格，消基會檢驗長凌永健表示，此次草莓雖然農藥殘留均未超標，但卻皆驗出多種不可使用於草莓的農藥，國內可能是偷用或鄰田汙染等原因，國外可能是使用未向我國申請許可的替代農藥。

凌永健說，建議民眾在家裡可先把草莓浸泡在水中約10至15分鐘後再去除蒂頭；消基會董事長黃怡騰說，此次檢驗結果中發現有4件日本草莓農藥殘留不合格，以目的邊境檢驗無法將農藥殘留不合格的草莓攔阻於邊境，呼籲食藥署應加強進口草莓的農藥殘留檢測之外，也不可忽略後市場監測。

黃怡騰指出，農藥檢出不合格6件樣品，涉嫌違反食安法，應依該法處6萬至2億元罰鍰。