日本桌球天后福原愛去年7月與江宏傑正式離婚，年底就傳出新戀情，對象就是被拍到同遊橫濱的高帥男，更有日媒報導兩人已經論及婚嫁，曾經手無數名人離婚案件的家事案件律師賴芳玉，近來受訪時提及接到福原愛離婚官司的求助電話後，讓她強調再困難也一定要幫忙。

賴芳玉近日接受TVBS節目《看版人物》專訪，她透露有別於其他名人離婚訴訟，都是經紀人或助理代為聯繫，福原愛卻是親自打電話尋求幫助，讓她一開始接到電話時，根本就是難以置信，也採用視訊方式與福原愛討論離婚相關事宜，更強調因為媒體報導及社會輿論，會讓整起離婚案件更為棘手。

家事案件律師賴芳玉表示一定盡全力幫福原愛打官司。（賴芳玉(生活與法律)臉書）

賴芳玉說明福原愛離婚訴訟有兩大問題，除了跨海之外，公眾輿論是否影響司法，也是擔憂的主要原因，她表示父母離婚時，孩子永遠處於最困難的一方，尤其看到外界都在指責母親時，心裡究竟會做何感想？接著提到過去接到相關案件時，母親都是第一個被譴責的角色，往往忽略了女方身處的困境，不免為福原愛抱不平，對於福原愛被指出不留戀一年多未見的子女，根本是無情過了頭，甚至質疑小孩被她當成是拖油瓶，對此，賴芳玉強調不積極爭取孩子，絕對有她的困難之處。

福原愛爆發不倫戀，成為千夫所指的對象，形象更是一夕間崩落，也讓她提到女性只要在婚姻中犯了錯，就會看到「厭女文化」發酵，不免對當事者感到心疼，因此在輿論壓力下接了此案件後，即便知道司法可能不會站在自己這邊，仍會想盡力幫助福原愛，為了全力幫助這個家庭，即便再難也要去試試看，說明了自己幫到底的決心。