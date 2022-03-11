儘管日本2022年一開始正處於新冠疫情升溫階段，但2021年同期比較基期較低下，當地元月家庭支出竟出現6個月以來首次成長現象。

日本政府11日表示，元月家庭支出年增6.9%，優於預估值3.6%。至於2021年12月，則是減少0.2%。2021年元月時，當地正在實施抗疫的緊急狀態，消費力嚴重縮手下，家庭支出也跟著大減6%。

此份日本官方最新數據指出，日本民眾在餐廳、飯店以及交通等服務業相關項目上的支出比較多。同時，在電力及食品的花費比較少。

為了抑制新冠病毒大幅擴散，日本政府計畫於3月下旬左右，恢復實施餐廳晚上打烊時間必須提前的政策。經過統計後，全日本約有7成地區的商業活動又會受到限制。

另外，經季節性因素調整後，日本元月家庭支出月減1.2%，較市場預估下滑3%來得佳。至於2021年12月，則是月增0.1%。

與全球大多數主要經濟體相比，日本景氣復甦顯得有氣無力，也迫使當地央行繼續下猛藥，讓超寬鬆貨幣政策延續下去。學家專家推估，受到內需孱弱以及俄烏戰事連累，日本首季經濟成長沒什麼好期待的，因為可能持平，甚至搞不好還會衰退。

事實上，2月下旬俄羅斯出兵烏克蘭後，能源價格暴漲讓日本民眾以及企業都不敢花錢。因此，日本經濟成長預估也同時被外界看衰。