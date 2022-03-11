俄烏談判無果，美國通膨續創40年新高，美債殖利率飆升，波及晶片股，費半指數跌逾2%，周四美股再度全數震盪收墨。周五台股開跌59.38點報17373.82點，台積電利多不漲，領電子再發動跌勢，航運也翻臉下挫，大盤跌點擴大至140.67點，最低來到17292.53點，盤面倚靠玻陶、鋼鐵、塑化、造紙等部分傳產撐場，尤其年度獲利發布期，績優、高殖利率成為多方標的。

截止上午10時半左右，加權指數下跌127.18點或0.73%，報17306.02點；櫃檯指數下跌1.30點或0.62%，報209.76點。

台股ADR周四僅中華電獨紅，台積電、日月光ADR跌約1%，聯電ADR跌1.72%。電子權值股周五表現弱勢，台積電(2330)2月營收受到工作天數減少影響、月減14.7%，仍年增37.9%，寫同期新高。台積電開跌6元為581元，盤中股價最低來到577元、下挫10元，市值面臨15兆元保衛戰。聯電(2303)齊跌，聯發科(2454)、大立光(3008)翻黑再失守千金、兩千金寶座，矽力-KY(6415)翻紅無力，鴻海(2317)則翻紅小漲。

原物料報價高檔，以及高殖利率護體，台玻(1802)、東和鋼鐵(2006)、東明-KY(5538)、春雨(2012)、燁輝(2023)等挺身救援，股價上漲3-7%，激勵玻陶、鋼鐵族群扮演撐盤要角。航運股開高後漲幅收斂震盪，裕民(2606)、新興(2605)跌幅居前，長榮(2603)、陽明(2609)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)震盪守紅盤。傳產權值台塑四寶也不同氣候，台塑去年度盈餘每股擬配發8.2元現金股利，為歷年最高股息，殖利率7.8%吸引多方，台塑(1301)、南亞(1303)逆勢上漲，台塑化(6505)、台化(1326)則跌約2%。

千附精密(6829)掛牌上櫃，早盤股價勁揚14.39%，而周四大火的永光(1711)雖大火災損可賠且不影響供貨，盤中股價仍跌逾5%，短均告失。

投顧指出，市場呈現觀望氣氛，等待3月中旬Fed利率會議動向，將壓抑跌深反彈時市場追價意願，預期短線台股反彈空間有限，需等待Fed利率結果出爐。第一金投顧也表示，後續還是看待俄烏兩國情勢變化，以及3月中旬美國聯準會態度變化而定，全球股市漲跌受到訊息面震盪，俄烏短線情勢若未再惡化，觀察未來幾天能否站穩，則有續攻的機會。不過在不確定因素未完全消除前，宜先控制資金水位為優先。