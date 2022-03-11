美國電動車新創公Rivian Automotive Inc上季業績表現令華爾街大失所望，並警告2022年全年電動車產量可能砍半，受此打擊，Rivian周四盤後股價重挫12.71%，報35.93美元。

稍早前在一般交易時段，Rivian收跌6.35%，報41.16美元，刷新52周低點。與去年11月上市後創下的高峰相比，Rivian股價已經下跌約77%，市值縮水1245億美元。

Rivian在發布財報告提出警告，稱供應鏈問題可能使2022年已規畫好的產量大減一半，至25,000輛。

該公司表示，今年截至3月8日為止，公司已經生產1,410輛電動車，自投產以來已生產2,425輛車。

該公司表示，在截至3月8日的兩周裡，其每周生產率平均約為2021年第四季離開率（exit rate）的2倍，但公司仍然預期供應鏈緊缺問題將一直延續到今年。

Rivian在給股東的信中表示，由於我們將持續擴大生產設施、仍面臨供應鏈挑戰和居高不下的通膨壓力，並將在近期內盡可能把漲價幅度壓縮到最小，因此我們整個2022年的毛利率料將陷入負值。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，Rivian今年的生產預測令人失望，遠低於他們在投資人會議上所說的，且其第四季虧損亦超出預期。

Rivian公布去年第四季營收為5400萬美元，落後投資人預估的6000萬美元。

第四季淨損為24.6億美元，相當於每股虧損4.83美元。前一年同期為虧損3.53億美元、每股虧損3.50美元。

經調整後每股虧損為2.43美元，超出市場預估的每股虧損1.97美元。

該公司2021年全年淨損達47億美元，經調整後全年營業虧損為28億美元。

截至去年底，該公司仍握有現金184億美元，財務狀態仍然穩健。

Rivian未提供2022年營收展望，但表示今年經調整後營業虧損預估為47.5億美元，資本支出為26億美元。

市場預期該公司今年經調整後每股虧損為4.97美元，營收約為31.6億美元。

執行長RJ Scaringe在法說會上表示，Rivian預期提供給亞馬遜的EDV-700電動貨車，第二季產量將「大幅」增加。

該公司並表示將尋求進一步擴大與亞馬遜的商業關係。亞馬遜持有Rivian約20%股份，並已向Rivian訂購10萬輛電動貨車。

Rivian並表示將在今年開始生產亞馬遜的第二款貨車EDV-500，此款電動貨車的車型較EDV-700窄短。

此外，Rivian表示，截至3月8日其R1T電動皮卡和R1S多功能車的預購量達到83,000輛，較去年12月中旬的71,000輛增長。