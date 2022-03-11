某公司負責人陳萬庭被起訴因愛上自己員工劉姓男子，不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻入安非他命等毒品迷昏對方，再持槍射擊其太陽穴致死，歷審都認定他提供毒品供劉吸食並槍殺致死構成犯罪，台灣高等法院更三審改判無罪，檢上訴遭最高法院駁回確定。

最高法院維持更三審無罪判決，認定槍擊發生前1至2小時左右，死者曾打電話給友人留下語音留言，背景可以清楚聽到陳萬庭睡覺之打呼聲，顯然在陳在熟睡中，且從射擊殘跡也無法判斷究竟是死者或陳男持槍枝擊發子彈。

最高法院認為，本案可能是死者自行以左手持槍自戕，況且陳男在第一時間發現死者倒臥在玻璃牆邊時，有將之扶起、拿毛巾止血、拿棉被保暖等試圖救護死者舉動，更撥打電話請汽車旅館櫃臺人員協助叫救護車，如果是陳男槍殺不會有企圖救護之舉。

檢方起訴指控，劉與陳男同性情誼甚密，2014年起即同居一處，然劉另有交往多年梁姓女友，經女友勸說後，有意離開陳男，並預訂於2016年3月間遷出與女友同居，陳劉二人關係生變，陳男心有不甘欲殺死對方。

陳男知悉劉有混用多種毒品的習慣，2016年2月28日凌晨他攜帶槍枝（非法持有槍彈部分判刑3年8確定）及安非他命毒品，與劉一起投宿新北市一家汽車旅館，劉因混合施用多種毒品，漸陷入重度昏迷之狀況。

陳男見狀即趁機持槍近距離朝劉的頭部左顳太陽穴射擊，他假稱對方自殺，要求旅館櫃臺人員通報救護，劉男送醫後死亡。

陳男被控殺人部分，新北地方法院一審判刑15年，高院二審維持，高院更一審及更二審都改判14年，最高法院撤銷後，高院更三審逆轉改判無罪，檢提上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。

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