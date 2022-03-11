28歲陳男騎士懷疑遭闕男跟蹤，昨10日晚間近8時許，雙方騎乘機車行經至淡水區民權路187巷口爆發口角，陳男持摺疊刀朝闕男頭、身揮刺，所幸闕男送醫後，沒有生命危險。警方獲報後壓制陳男，陳不斷胡亂大喊「那麼多人抓我幹什麼？」，淡水警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
據了解，陳姓男子有多項前科，昨10日晚間近8時許，騎車經過新北市淡水區民權路187巷口，他懷疑尾後騎來59歲闕男跟蹤，於是下車爆氣質問，闕男一頭霧水當場回嗆，雙方爆發激烈口角、拉扯互毆。
衝突中，陳男掏出折疊刀朝著闕男頭、身揮刺，造成闕男背部、胸部、臉部、手臂、肩膀等多處刀傷，經送醫急救無生命危險，警方獲報派員趕抵壓制陳男，但陳男情緒失控、試圖用力脫逃，不斷向警方大喊「怎麼了啦？」、「等一下啦！」、「為什麼那麼多人來抓我？」。
警方表示，案發後當場上銬拉起陳男，並連同兇刀帶回偵辦，偵詢時陳男一再辯稱，是遭闕男一路跟蹤，才會下車質問釀雙方衝突才持刀傷人，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
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