沒想到「恩哈連線」在籃網「雙星」面前如此不堪一擊！11日帶著班西蒙斯一起來到費城踢館的籃網，靠著杜蘭特貢獻25分、14籃板及7助攻，厄文也拿22分、5助攻與4籃板，終場129比100痛宰地主七六人，也讓恩比德、哈登這個組合嘗到首敗滋味(先前5戰全勝)。

儘管恩比德首節就靠不斷站上罰球線轟下16分，籃網卻有杜蘭特、厄文首節各拿11分，也讓籃網打完首節，輕鬆取得40比23大幅領先；來到次節，籃網繼續發揮強大外線火力，一度擴大領先到24分，上半場結束，籃網72比51領先。

來到下半場，儘管恩比德很快就吞4犯，七六人總教練瑞弗斯卻堅持把他放在場上，卻沒改善七六人守不住籃網外線問題，籃網持續擴大領先到30分以上，打完前3節，籃網102比70領先，也讓末節提前進入垃圾時間，觀眾也開始離場。

籃網除了雙星表現出色，塞斯柯瑞也棒打前東家，全場投進5顆三分球，拿24分、5抄截，詹姆斯強生16分、5火鍋；七六人以恩比德27分、12籃板表現較佳，托必亞斯哈里斯16分，哈登投17中3，拿11分、6籃板及5助攻，這是他加盟七六人後最差投籃表現。