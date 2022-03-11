「愛國者3型」增程飛彈（PAC-3 MSE）

就在俄軍持續侵略烏克蘭之際，美國歐洲司令部（US European Command，EUCOM）周二晚說，五角大廈正送兩「愛國者」（Patriot）飛彈砲組到波蘭，進行防禦性部署，以抵禦任何對美國和北約盟國可能的威脅。

而據《防務新聞》（Defense News）11日報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）2月24日在新墨西哥州白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）的試射中，成功從終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）系統發射了最先進的「愛國者」飛彈。

洛馬在聲明中說，他們透過薩德系統，向來襲的模擬目標發射了「愛國者3型」增程飛彈（PAC-3 MSE），而洛馬是MSE和薩德系統的製造商。測試時，「愛國者3型」增程飛彈飛到攔截點後，隨即按照計畫自毀。而測試證明，它能直接與薩德武器系統整合。而這意味著美軍如今擁有「不可或缺的多層飛彈防禦能力」，以因應當前和新出現的威脅。

PAC-3 MSE missile at the #AeroIndia21 defence exhibition.



Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) Segment Enhanced (MSE) is an evolution of the battle-proven PAC-3 Missile.

The hit-to-kill PAC-3 MSE provides performance enhancements, capable of engaging new and evolving threats. pic.twitter.com/qsF0haN9it — Defence Decode® (@DefenceDecode) May 19, 2021

薩德進行飛彈攔截測試

至於「愛國者」則是由美國雷神技術（Raytheon Technologies）所研製，為美國陸軍所採用，而目前陸軍正設法以新型「整合防空與飛彈防禦系統」（Integrated Air-and-Missile Defense System）加以取代。

洛馬指出，在一個砲組中裝備上層和下層攔截器，可以擴大作戰空間、增加防禦覆蓋範圍，並提升作戰司令使用相關系統的彈性。為了因應朝鮮半島迫切的作戰需求，近幾年來，美國陸軍和飛彈防禦署快馬加鞭，攜手整合薩德和「愛國者」。