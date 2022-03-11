美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前警告稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯實施的制裁，美國可能採取報復性措施。沒想到，拜登政府真的出手，美國證券交易委員會（SEC）點名5家陸企，可能成為首批自美下市的中概股；對此，大陸證監會表示，堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

CNBC報導，SEC周四（10日）宣布，百勝中國（Yum China)、百濟神州(BeiGene)、再鼎醫藥(Zai Lab)、和黃醫藥(HutchMed)及盛美半導體設備(ACM Research)恐面臨下市風險，並未遵守《外國公司問責法》（HFCAA）的規定，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

對此，大陸證監會回應，尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法，並強調之前已多次就《外國公司問責法》的實施表明態度，始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。

KraneShares投資長Brendan Ahern表示，由於在美掛牌的陸企無法配合美方要求，最終恐列入下市名單。他說，大陸法令不允許審計人員將報告提供美國監管機關審核。

美威脅陸企下市的動作，拖累周四中概股集體大跳水，盤中有40檔個股跌幅逾10%，終場阿里巴巴下跌7.94%；京東重挫15.83%；嗶哩嗶哩暴跌14.10%；攜程跌12.10%；蔚來跌11.9%。

影響所及，陸股周五（11日）開盤一度狂殺逾2％，至台灣時間上午11點，上證指數跌幅稍收歛，下跌1.7%、暫報3240點。