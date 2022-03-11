星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、水瓶座、金牛座、處女座的人能力很強，卻不擅長社交，常常顯得沒那麼合群，身邊比較容易樹敵。
▍1.雙魚座
雙魚座覺得刻意討好他人是徒勞無功的事情，因為每個人都不一樣，很難讓每個人都喜歡自己，他們認為讓自己不斷進步更重要，變得更優秀以後，跟志同道合的朋友交流更有意義，他們不在乎其他人的想法，有時會給人不合群的印象。
▍2.水瓶座
水瓶座很聰明，很清楚自己追求的目標，他們常常有天馬行空的想法，卻懶得跟不懂的人解釋，因為他們認為只需要讓同溫層理解自己，沒必要討好不同圈子的人，就算沒有任何人跟自己有共鳴，他們依然覺得無所謂，無愧於心就好。
▍3.金牛座
金牛座比較固執，會堅持自己的立場，不會為了博取好感刻意迎合他人，也討厭說些言不由衷的漂亮話，有些人會覺得他們很傲慢，雖然他們會因為這些負面評價難過，卻不會改變自己的作法，也不會因此否定自我。
▍4.處女座
處女座能力很強，做任何事都堅持高標準，如果認為某個做法才能達到心中的目標，就不會管其他人的建議，畢竟許多意見在他眼裡只是在拖後腿，因此顯得比較不合群，不過他們從來沒有想要傷害他人，也不會擺高姿態，偏偏態度總是看起來沒那麼討喜。
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