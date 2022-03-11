俄羅斯入侵烏克蘭未歇戰，近期烏克蘭境內部分核子設施遭受攻擊或佔領，引發國際關注，原能會表示，依據歐盟環境輻射監測網數據，烏克蘭境內各測站目前無明顯輻射異常現象，包括俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、土耳其等周邊國家目前環境輻射正常。

車諾比核電廠自2月24日遭受俄羅斯佔領，3月9日電廠外電遭切斷，但未對電廠基本安全系統有重大影響，用過核燃料池的冷卻水系統可在沒有電力的情況下運作。

至於扎波羅熱核電廠則為一棟訓練中心遭受砲擊，6部反應機組未受影響。目前電廠已受俄羅斯控制，2部機組運轉中，其餘處於停機備用或維修狀態；位於哈爾科夫市研究用核設施遭受砲擊損壞，但並未導致環境輻射增加，但3月10日又有外媒報導該設施再度遭俄軍空襲，實際情形尚待IAEA確認。

原能會表示，烏克蘭監管機構表示，該國4座核電廠，共有15部反應機組，有8部正常運行，4座核電廠的輻射監測數值仍維持正常。