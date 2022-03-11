連鎖餐飲王品(2727)優化升級旗下燒肉品牌「原燒」，去年10月推出旗艦品牌「Oh my!原燒」業績報捷，成功帶動客群年輕化。隨著北中南旗艦店正式到位，集團今（11）日宣布其餘的14家「原燒」門市將全數改裝轉型，預計在6月底前完成。

王品2004年創立「原燒」，2018年推出全新風貌、店型及商品組合的「原燒O-NiKU」轉型升級，以35～45歲的家庭客群為主力，平均客單價約800元。不過，考量年輕族群仍是燒肉餐廳主力，去年10月推出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕化風格拓展年輕白領客群。

「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢搭配紅白霓虹燈、大面旗幟及標語燈箱點綴，打造暢快烤肉祭典氛圍。首家台北羅斯福首店開幕後客群成功年輕化，25～39歲顧客成長近1成，業績較鄰近「原燒」門市高出17％。換裝後的高雄中山店，營收則較去年同期成長達78％。

王品面積最大的「原燒」台中公益店甫改裝升級為「Oh my!原燒」，於8日重新開幕迎賓，獨棟116坪空間設有124席座位，巨型戶外牆以浮誇霓虹燈箱裝飾成為吸睛亮點，完成北、中、南各有1家旗艦店的部署計畫。

由於「Oh my!原燒」推出後市場反應良好，既有「原燒」門市改裝升級後業績亦明顯成長，王品對此乘勝追擊，宣布全台其餘14家「原燒」門市將陸續在6月底前完成改裝轉型。其中，台中東海店已宣布自15日暫停營業改裝，預計5月上旬以「Oh My!原燒」重新亮相。