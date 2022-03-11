33歲蕭男10日晚上9時許，攜帶毒咖啡包騎車闖紅燈，遇警攔檢後加速逃逸，大批警力攔截圍捕，蕭男不願配合盤查，還趁隙把毒咖啡包丟棄，被警方發現後帶回偵辦，偵詢時，蕭男坦承持有毒咖啡包，訊後依毒品罪嫌送辦，此外警方另開出34張交通違規罰單，蕭男恐挨罰5萬3400元。
據了解，蕭男子家住三重區，是轄區列管人口，10日晚上9時許，他攜毒咖啡包騎車經新北市新莊區福壽街與昌隆街口準備返家，卻在路口違規闖紅燈，被轄區警方發現攔下盤查。
未料，蕭男拒檢、加快油門逃逸，沿途於幸福路、中正路沿線逆向違規、闖紅燈、危險蛇行，騎上大漢橋直下板橋端，違規迴轉又騎上大漢橋，逃逸16分鐘終於在新莊區中正、思源路口大漢橋下方，被15名線上警力攔截圍捕。
警方盤查時，蕭男還不願配合，趁亂把6包毛重24.09公克的毒咖啡包丟棄路邊，最終被警方找到毒品，並以辣椒水壓制後帶回偵辦。
偵詢時，蕭男向警方坦承持有毒品咖啡包，辯稱「自己是毒品人口及治安顧慮人口，不想被警察問東問西，才會逃逸」，警訊後依毒品罪嫌送辦，另開出34張交通違規罰單，蕭男恐挨罰5萬3400元。
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