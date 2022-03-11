2月下旬俄烏戰火爆發以來，地緣政治風險造成全球金融市場劇烈動盪，觀察台股ETF盤中零股交易踴躍，2月創新高超過4900萬股，3月以來在戰火威脅持續下，短短8個交易日已衝出4260萬股。

根據CMoney資料統計，2月盤中零股成交創新高超過4900萬股，3月統計至3月10日止，短短8個交易日已衝出4260萬股。

統計2月24日俄烏開戰以來至3月10日止，台股ETF盤中零股成交前幾名包括元大台灣50、國泰永續高股息、富邦50、國泰台灣5G+、元大高股息、中信關鍵半導體、富邦特選高股息30、富邦公司治理、永豐台灣ESG、富邦半導體。

法人表示，台股投資人把握危機入市時機，包括權值型、ESG、高股息與科技型ETF等都是這段期間最受青睞的ETF類型，另外包括近期熱門ESG及公司治理也獲投資人青睞。

永豐投信指出，觀察2月24日戰爭爆發日、3月7日與3月8日戰況膠著台股殺盤日，單日皆創出970萬股至1300萬股的盤中零股成交股數最大量，是今年年初至今平均單日盤中零股340萬股成交股數的3至4倍水準。

永豐投信分析，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，海外內股票市場同時陷入劇烈波動，不過，歷史經驗顯示，地緣政治風險與股市波動之間會有提前反應的現象，地緣政治風險在實際發生後，可望逐步修正結束，戰事開始後，股價波動振幅可望隨時間產生鈍化。

永豐投信認為，市場風險將逐漸降溫，台股9日呈現反彈，半導體、科技權值股、航運股、金融股都有不錯的表現，永豐投信提醒，持續留意危機能否就此消弭，財報及高殖利率題材相對值得留意。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，最近烏俄戰爭突顯出全球市場對新能源需求的問題，全球替代能源產業加速開展，未來15年內美國加州新銷售車、歐盟新銷售轎車均將達到100%為新能源車，中國與日本的新銷售車也規劃100%達電氣化，包含今年北京冬奧趁開幕展示逾千輛氫能源汽車，成為新能源商機搶市的趨勢例證，智能電動車將是未來長線布局的核心資產。

也有法人表示，現階段大盤高檔震盪居多，除了存股族外，積極型投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，有作多部位的可以投資來避險，沒部位的也可以透過投資台股反向1倍ETF來實現看對方向的報酬，多空都可獲利。（編輯：趙蔚蘭）1110311