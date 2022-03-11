【全程影音】新聞台人事爭議NCC公親變事主？ 國民黨團轟：公正性何在？

年初取得執照的鏡電視風波不斷，上週五爆發高層內鬥，該台董事長與總經理遭撤換。國民黨團總召曾銘宗批評，鏡電視執照在NCC主委陳耀祥刻意護航特別照顧下，即使在具有新聞專業的委員全數反對，還是表決通過，各界疑有綠營高層介入，究竟是那些綠營向陳耀祥關說？呼籲幾近休克的監察院，應主動介入調查。

鏡電視在今年1月19日取得新聞台執政，本月4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。曾銘宗質疑，鏡電視成立不過短短2年，1年內變更3個董事長，究竟是公司治理有問題？或是干預新聞自由？還是意識形態政治正確考慮？請NCC查清楚，給社會一個答案，以維護新聞自由。

曾銘宗痛批，NCC不屬於任何人也不屬於任何黨派，但自從陳耀祥於2019年5月30日接任NCC主委後，其所作所為完全違反NCC組織法第一條規定，既不保障言論自由，也未維護媒體專業，完全是黨派考量，強力譴責陳耀祥已不適任，他也不想請陳下台，因為陳耀祥臉皮很厚，根本就不想下台。

國民黨交通委員會召委、立委洪孟楷說，掌握電視台發照、換照生殺大權的NCC，過去關閉中天新聞、讓華視進駐52台，再再顯示其雙標，此次鏡電視更換董事長與總經理人選，有無依照程序申請，請NCC說明，若繼續視而不見，就是再次護航、雙標。

洪孟楷質疑，年初剛取得執照的鏡電視，依法可在半年內開設新聞頻道，但上週又進行「二次施工」，申請執照前一套人馬，獲照後又另一套人馬，NCC是否自甘淪門神，護航鏡電視？他呼籲NCC不該再閃躲，應具體向國人交代，下周一交通委員會已新增要求陳耀祥對鏡電視爭議進行報告。