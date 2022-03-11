湖人本季陣容大改，卻繳出令人失望的成績單，目前以28勝37敗排在西區第9，連進季後賽都有危險，昨天他們甚至輸給只有17勝的火箭，讓很多人看不下去，湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫(James Worthy)近期在節目上談到湖人，直說他們毫無韌性可言。
渥錫說道：「他們並沒有到『死亡』的程度，但他們沒有那種堅韌和努力擺脫困境的意志，似乎並不相信他們正在做的任何事！現在我認為他們意識到自己無法獲勝，覺得自己做不到，這就是我所看到的，他們無法擊敗太陽或其他強隊。」
湖人近10場僅拿下2勝、17戰輸掉13場，是同時期全聯盟第2爛，只優於火箭3勝14敗，諷刺的是他們昨天正是輸給火箭，這場比賽雙方拚到延長賽，湖人以130：139敗陣，詹姆斯(LeBron James)雖砍下大三元，卻有5次失誤，韋斯布魯克(Russell Westbrook)則拿下30分8籃板6助攻。
禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)恐怕難立即歸隊，加上他們在交易和自由市場都沒太大斬獲，只補進老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)、加伯利耶(Wenyen Gabriel)，裁掉狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和唐布亞(Sekou Doumbouya)，此外韋斯布魯克不穩定的表現也頻頻遭外界抨擊，讓球隊陷入泥沼。
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