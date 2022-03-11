湖人本季陣容大改，卻繳出令人失望的成績單，目前以28勝37敗排在西區第9，連進季後賽都有危險，昨天他們甚至輸給只有17勝的火箭，讓很多人看不下去，湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫(James Worthy)近期在節目上談到湖人，直說他們毫無韌性可言。

James Worthy called out the Lakers after their loss to the Rockets on Wednesday for their lack of fight, and Carmelo Anthony doesn’t think he’s too far off base. @LakersSBN https://t.co/tcILI4cPHU — SB Nation NBA (@SBNationNBA) March 10, 2022

渥錫說道：「他們並沒有到『死亡』的程度，但他們沒有那種堅韌和努力擺脫困境的意志，似乎並不相信他們正在做的任何事！現在我認為他們意識到自己無法獲勝，覺得自己做不到，這就是我所看到的，他們無法擊敗太陽或其他強隊。」

湖人近10場僅拿下2勝、17戰輸掉13場，是同時期全聯盟第2爛，只優於火箭3勝14敗，諷刺的是他們昨天正是輸給火箭，這場比賽雙方拚到延長賽，湖人以130：139敗陣，詹姆斯(LeBron James)雖砍下大三元，卻有5次失誤，韋斯布魯克(Russell Westbrook)則拿下30分8籃板6助攻。

禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)恐怕難立即歸隊，加上他們在交易和自由市場都沒太大斬獲，只補進老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)、加伯利耶(Wenyen Gabriel)，裁掉狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和唐布亞(Sekou Doumbouya)，此外韋斯布魯克不穩定的表現也頻頻遭外界抨擊，讓球隊陷入泥沼。