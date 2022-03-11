日前發生303全台大停電，高雄40歲楊姓男子卻趁火打劫，在大停電當天上午10時許闖進朋友56歲張姓女子家中，楊男將其床頭櫃及衣櫥內的現金共20萬元偷走，並將所有偷來的現金花用殆盡，警方調閱監視器後，循線逮捕楊男，並依竊盜罪嫌將楊男函送偵辦。

高市警鳳山分局指出，張女3日神情緊張到忠孝派出所向警方報案，稱自己家中臥房床頭櫃及衣櫥內的20萬元現金不翼而飛，警方立即陪同張女回到家中勘察，採證後發現，陽台雖然有被打開，但門鎖內外均無破壞痕跡，且犯罪現場意外乾淨，因此研判是熟人所為。

由於張女居住的大樓監視器有UPS不斷電系統，因此錄影功能並未受到停電影響，警方調閱監視器發現，楊男在停電後，於10時許趁著張女出門之際，因為電梯無法正常運行，便爬逃生梯至張女住家，並持鑰匙直接進入，竊取20萬現金後還故布疑陣將陽台門窗開啟，要讓張女以為竊嫌是從陽台入侵。

警方循線逮捕楊男後，得知他就是張女的同事及友人，楊男也坦承竊取張女20萬元現金，並已經將贓款花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌將楊男函送偵辦。張女不敢相信竊嫌就是自己最熟悉的楊男時，痛罵真的是「真心換絕情」。