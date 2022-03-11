行政院組織改造將新設立數位發展部，預計今年7月掛牌成立，不過，民眾黨立委高虹安、張其祿今天踢爆，政府動輒斥資億元發包建立數位APP，卻淪為「數位錢坑」，盤點政府經營的72個APP，竟然有高達57個上個月下載低於5000次，甚至有27個超過1年未更新，呼籲數位發展部籌備召集人、政務委員唐鳳必須面對政府數位發包及管理問題，並請政府說明錢花到哪裡去，未來若出任數位發長部長，應加強加督政府數位治理。

文化部4年將花費58億打造「Taiwan Plus」影音串流平台，先前被踢爆其APP下載來源國家，高達66.88％來自台灣的使用者，網站點擊也有55.8％來自台灣，與原先設定要讓外國人認識台灣明顯不符。

高虹安盤點總統府、國發會、五院與各部會共開發72個APP，其中有57個在上個月下載量低於5000次，也有27個APP超過12個月沒有更新，代表該APP並沒有加強其內容及功能，同時有30個APP總下載次數低於1萬，高虹安批評各部會在數位系統發包出現很大的問題。

高虹安以交通部編列1.5億預算推動「UMAJI遊買集」APP為例，原本去年底要結案，結果至今還沒上架；另外，「VR旅遊海陸漫行」編列9000萬，僅2.4萬人次下載，事件爆發後悄悄下架，修約半年無下文，監察院已經介入調查。

高虹安質疑，唐鳳過去協助簡訊實聯制、五倍券、疫苗預約系統等，剛推出都出來當代言人協助宣傳，但發生問題時，人都不知道在哪，呼籲唐鳳要思考如何協助政府數位治理，如果未來接任數位發展部長，應該要把政府數位治理列為重中之重，把錢花在刀口上。

「政府不要不行裝行！」張其祿表示，政府花大量公帑，發包設計APP，卻沒有清楚設定客群使用需求，最離譜的是邊做邊改，政府根本被廠商當「盤子」，以至於政府一堆蚊子APP，沒有發揮實質作業，希望未來數位發展部成立後，能發揮政府數位包案監理責任。