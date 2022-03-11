警方發現駕駛座內有2面民眾報案遺失的車牌，進一步搜索後車內，竟發現1把衝鋒手槍、3個彈匣及33顆子彈。（翻攝畫面）

21歲廖姓男子9日凌晨1時許，駕車行經新北市板橋區華江橋下橋處遇警方臨檢，警方發現駕駛座內有2面民眾報案遺失的車牌，進一步搜索後車內，竟發現1把衝鋒手槍、3個彈匣及33顆子彈，廖嫌辯稱，車輛為朋友的，根本不知道車上有槍。警訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及侵占罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，廖嫌駕車行經新北市板橋區華江橋下橋處遇保安警察大隊路檢點，警方盤查時發現駕駛座放有2面車牌，進一步查詢，竟是民眾於2019年10月報案遺失的車牌。

警方發現駕駛座內有2面民眾報案遺失的車牌，進一步搜索後車內，竟發現1把衝鋒手槍、3個彈匣及33顆子彈。（翻攝畫面）

警方搜索車輛時，發現排檔桿異常突出且鬆脫，疑似藏有可疑物品，撥開後赫見1把罕見衝鋒槍，後續還在後車廂內，查獲3個彈匣及33顆子彈。廖嫌辯稱，車輛為朋友所有，朋友因詐欺案入監服刑，並不清楚車上放有衝鋒槍，至於車上的偽造車牌，廖嫌同樣辯稱，「不清楚。」

警方發現駕駛座內有2面民眾報案遺失的車牌，進一步搜索後車內，竟發現1把衝鋒手槍、3個彈匣及33顆子彈。（翻攝畫面）

新北市保大呼籲，民眾檢舉持有槍械及非法違禁品等不法行為，將持續展現強勢執法作為，掃蕩不法毒品槍枝，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧，如民眾發現可疑不法情事，亦請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。