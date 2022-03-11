【LIVE直播】人大今閉幕！俄烏戰爭議題成焦點 總理李克強發表談話

大陸十三屆全國人大五次會議11日上午閉幕，大陸國務院總理李克強隨後出席中外記者會。被問到今年經濟成長目標5.5％是「雄心勃勃」以及與結構性改革、減碳的平衡。李克強表示，實現5.5％左右增長是在高水平上的穩，實質上就是進。他更以「登山論」做比喻，爬1000公尺山的10％只要100公尺，但3000公尺高山想登上5％就要150公尺，甚至還有本身高山氣壓、氧氣的難度變化，看似放緩實際上份量更重。

具體數據來說，李克強說，以如今大陸百兆（人民幣，下同）量級以上的GDP，要實現5.5％增量相當於一個中等國家的經濟總量。10年前經濟總量還是50多兆元時，要成長10％，增量只需要6、7兆元就可以了，但今年必須要有8、9兆元的增量。

在今年宏觀政策挹注上，李克強舉例今年降低赤字率到2.8％、減少2000多億元，但同時增加財政支出力道。具體來源則包含這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構、專營機構利潤與財政預算穩定調節基金來支出，整體規模不小於2兆元，將主要用於減稅降費與退稅，等於登高山時的「輸氧」。

李克強指出，今年採取的舉措不僅是應對短期，也是立足當前、著眼長遠，是可持續的。這也因為大陸還有應對氣候變化、收入差距、債務等眾多問題，都需要在中長期去有力應對。他說大陸現代化還是一個長期的過程，需要「用發展的辦法來解決發展中的問題」。