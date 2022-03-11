曾獲神農獎的台東知名茶行，涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，台東地方檢察署10日在住處、工廠及門市當場查扣疑似混充茶葉282斤等物，並傳訊茶行蘇姓夫妻，訊後10萬元交保。此外，這也成為台東首件賣混充茶葉牟利案件。

台東地檢署會同相關單位10日在台東縣卑南鄉明峰村被告蘇姓夫妻2人住處、工廠及同鄉賓朗村門市進行搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物，並傳喚、偵訊蘇姓夫妻及員工等4人後，認被告蘇姓夫妻2人涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知以新台幣10萬元具保，相關案情，已逐步釐清。據了解，遭檢方偵辦的茶行夫妻，曾經獲得全國十大神農獎，兩夫妻製茶奮鬥過程在台東曾傳為佳話。

台東地檢署11日發布新聞稿指出，台東地方檢察署檢察官林永指揮台東縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊、偵一隊及台東分局，會同衛生福利部食品藥物管理署及台東縣衛生局食藥科，共同偵辦佳○茶行涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售。

台東地檢署表示，2月接獲食品藥物管理署告發，台東某茶行疑似以境外茶葉混充台灣高級茶葉販賣情事，林永曾親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認其事，指揮司法警察多日蒐證並送驗鑑定後，認該茶行確涉有詐欺等罪嫌，遂聲請搜索票後，於昨日展開搜索、傳喚行動，藉以查明相關案情。

台東地檢署主任檢察官謝長夏11日受訪表示，這是台東第1起以境外茶葉冒充台灣高級茶茶葉販售，牟取暴利案件。台灣不僅飲茶文化悠久，茶葉優良品質更是世界聞名，在不停精進的農業及製茶葉技術下，台灣茶葉已是許多國外遊客來台必買伴手禮，更是全民之資產，少數不良廠商之劣行將使台灣茶葉蒙羞，地檢署署將持續積極辦理查緝，以維護全民共同資產、並捍衛民眾食的安全。