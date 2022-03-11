軟體巨頭甲骨文（Oracle Corp）上季獲利表現不如市場預期，但隨著越來越多企業為了支援混合工作模式與推進雲端轉型計畫而擴大支出，甲骨文在雲端事業砸下的龐大投資開始收成，使其本季展望意外強勁。

周四盤後甲骨文股價一度重挫逾6%，目前已拉回至平盤。

甲骨文公布第三財季（截至2月28日）營收年增4%，為105.1億美元，符合市場預期。淨利年減54%，為23.2億美元。經調整後每股盈餘為1.13美元，不及市場預期的1.18美元。

甲骨文表示，由於公司積極投資以滿足客戶對雲端服務的需求，第三季營業費用增加，僅雲瑞服務及授權支援方面的成本就增長23%，而總營業費用增加8%，達到66.9億美元。

執行長Safra Catz表示，以固定匯率計，上季營收成長7%，是投入雲端運算服務以來最強勁的增長。

甲骨文表示，獲利下滑主要因為旗下投資項目Oxford Nanopore和Ampere Computing業務表現不如預期。

該公司預估第四財季經調整後每股盈餘介於1.40～1.44美元，優於市場預測均值1.38美元。甲骨文並預估以固定匯率計，本季營收估將成長6%～8%。

甲骨文表示，今年全年資本支出預估將達到40億美元，公司計畫打造更多數據中心，並強化自家的雲端服務。

甲骨文的雲端事業仍然遠遠落後微軟、亞馬遜和谷歌等巨頭。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，甲骨文擴大雲端業務投資是「正確的做法」，「我確實認為該公司提出的獲利預測，足以讓投資人相信它仍有成長空間」。