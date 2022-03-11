大陸股市11日下跌，滬深股市齊開盤跌逾1％。

上證指數開盤報32,590點，跌36點或1.12％；10：25報3,252.60點，跌43.49點或1.32％。

深成指開市報12,181點，跌189點或1.53％；現報12,184.22點，跌186.74點或1.51％。

滬深300指數報4,231點，跌61點或1.44％；創業板指數報2,589.7點，跌45點或1.73％。