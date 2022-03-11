經濟部長王美花11日在立院指因新北市府不發照，導致核二提前停役，遭疑將責任推給地方。新北市長侯友宜回應，核一、核二都在新北，首重安全，不管是除役還是使用過程，都要確保安全無虞，當初經專家檢視，台電提出水保計畫有4項不合規定，請台電修改再送，遲遲沒有再送回來，新北身為地方主管機關一定要守護市民安全。

侯友宜說，這是這幾年的老問題，新北市也與台電溝通多次，核電廠不管除役還是繼續使用，廢水逕流排放，或是水土保持，一定要符合相關法令規定。

侯友宜說，當初請了很多專家檢視，台電水保計畫有4項不合規定，請台電修改後再送新北核定，台電遲遲沒有再送回來，新北市府是主關機關，希望台電拿出最高誠意把水保安全排在第一， 廢水逕流排放也是一樣道理，中央跟地方一起合作，面對安全絕對要萬無一失，期待台電按照專業指導，修改好就會快速核定，讓大家沒有太多疑慮。

侯友宜也說，他擔任新北核能安全監督委員會主任委員10幾年，有次0602水災，電塔倒塌位置，非常靠近核一廠乾式貯存槽，他到現場看過很多次，非常擔心水保問題，安全非常重要。

被問到王美花除了點名地方，是否應先監督台電，侯友宜說，不管中央、地方大家一起面對安全問題共同解決，有些必須要修改的，期待大家一起努力合作，核電安全一定可以確保無虞。