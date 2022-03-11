面對缺電危機，行政院及經濟部今在立法院做出重大宣示。針對台電跳電問題，閣揆蘇貞昌證實，將成立獨立的跨國性第三方體檢調查小組，抓出問題矯正錯誤。面對核四廠存廢，經長王美花表示，正積極思考將核四廠轉型為綠能、儲能應用，甚至進一步發展氫能，「台電已經有這樣的想法」。

蘇貞昌今率內閣成員赴立法院進行施政總質詢。面對全台一再大停電的問題，民進黨立委羅致政質詢時指出，全台大停電暴露出3個層面的問題，包括台電管理、能源政策、國家安全；雖然跳電不是缺電，但衝擊不亞於缺電，不應就此認為問題不必正視。

羅致政直言，台電管理到底出了什麼問題，這2年來從這次的303，到過去的1212、727、513、517大停電，每次都是在做檢討報告，但這麼多的報告，結論都說是人為疏失，經濟部到底怎麼看這個問題？

王美花表示，確實513、815、303停電都是人為操作上嚴重犯下錯誤，這部分確實是管理面的問題，會再痛定思痛，針對第一線的專業訓練、人員操作思考如何落實SOP。

「請問上次沒檢討到嗎？上上次沒有嗎？上上上次沒有嗎？」羅致政不滿地說，這種事在民間企業、台積電是不可能發生，顯然管理有嚴重漏洞。他說，不是不相信經濟部，但台電因為官官相護，自己人找不出問題；經濟部本身負有督導責任，也不願意自己檢討自己，所以有必要拉升到院的層級，成立獨立、專業、跨國的第三方的體檢與調查小組。

對此，蘇貞昌允諾，雖然發生的時間點有不同的狀況，但這些事情一再發生很不應該，經濟部已責成抓出問題、矯正錯誤，「你說的請國外專家來，也都是要做的方向。」

針對核四廠存廢，羅致政指出，政府卻是不走核能這條路，但如果不「一次性解決核四轉型」，2年後公投又要來了。因此，政府在現階段應該下定決心推動核四轉型，把核四變成全世界最先進的園區，推動儲能產業，相信只要這麼做，全世界沒有這麼大的地方在做儲能產業。

對此，王美花表示，對於核四區域未來應該怎麼規劃，目前的想法是，由於北部電源與電力的輸送確實不足，因此核四這個地區能不能成為多元的綠能、儲能應用，甚至未來發展成氫能，「台電已經有這樣的想法」。

王美花強調，針對核四場域的規劃，有關與當地人溝通及相關法規的配套，這部分都會積極處理。

對於核四廠土地的轉型，是否會面臨轉型後法規適用，及不符當年土地徵收用途的問題？王美花表示，目前正在盤點這些部分，確實有相關法規必須確認，要經由內部跨機關的確認，同時也須再跟當地溝通，也要請立法院這邊多幫忙。

蘇貞昌表示，有關儲能的做法與方向，與核四要如何不荒廢在那裡，這兩件事如何整個弄起來變成對國家有益的事，行政院會來努力。