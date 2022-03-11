俄烏關係緊張，全球避險需求帶動債市交易升溫，加上3月國內債券ETF展開除息，皆拉抬債券ETF的關注度。據統計國內5大大債券ETF今年1月底的合計資產規模達2861億元新台幣。由於近期美債殖利率上升，同樣有較高信評的投資級債券，殖利率水準也提高，代表此時買進這類債券，有相對高的收益率。以過去經驗來看，目前也是投資投資級債的不錯時機。

國內前5大債券ETF之一的元大AAA至A公司債ETF（00751B）公告將於16日除息，第一階段評價每單位預估配發0.37元。元大投信建議，有避險需求或想參與ETF除息題材，可留意投資級債ETF的投資機會。

國內5大債券ETF包括：以群益10年IG金融債(00724B)，中信優先金融債(00773B)，元大AAA至A公司債(00751B)，中信高評級公司債(00772B)，以及國泰A級公司債(00761B)等。

據統計，前一次美國於2014年縮減購債，表彰投資級債券績效表現的iShares iBoxx投資等級公司債券指數，在縮減購債前一年下跌約2.4%，其後在2014年1月至2014年10月縮減購債，該指數上漲7.1%；2014年12月至2018年12月升息階段，該指數的漲幅更達到9.5%。

元大投信表示，一般認為緊縮貨幣政策不利債券，主要考量債券的利率風險增加，但投資債券還要考量信用風險，縮減購債或升息都代表經濟復甦，此時發債公司的信用風險改善，使得長期投資債券獲得正報酬。有短期避險或長期配置需求的投資人，皆可留意投資級債ETF的投資機會，且國內債券ETF大多有配息機制，滿足收益的需求。