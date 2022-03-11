大陸澎湃新聞11日報導，吉林農業科技學院暴發聚集性疫情，吉林省委副書記、省長韓俊10日主持學校疫情防控專題會議強調，要建立扁平化疫情應急防控指揮體系，阻斷疫情在校園傳播，高品質高效率組織全員核酸檢測，確保不漏一人，最大限度消除風險；要加強資源調配力度，全力滿足隔離需要，絕不能出現「人等房間」「人等床位」問題。

澎湃新聞報導，吉林農業科技學院6日出現第一例新冠確診病例，隨後4天共報告20例確診患者、48例無症狀感染等68例新冠感染者。10日，吉林農業科技學院黨委書記張立峰被免職，由總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記。

大陸央視新聞11日報導，學生全部轉運學校清空後，吉林農業科技學院將進行全面消殺。截至11日8時5分，吉林農業科技學院共轉運學生6556人，85名帶隊老師隨車轉運，實現學生全部轉運。其中：轉運至吉林市607人，其餘6034人分別轉運至遼源市、長白山、白城市、白山市、通化市、松原市。現場工作人員稱，此次從省內各地調運了近300台大巴車支援。

澎湃新聞報導，韓俊9日到吉林市檢查指導疫情防控工作時，先到吉林農業科技學院了解疫情防控情況。當時他要求省裡統籌調度資源，用最快的速度立即將密接、次密接人員嚴格按照防控要求全部轉運到集中隔離點，單人單間集中隔離，做到應運盡運、應隔盡隔；將核酸檢測陽性患者轉至專門救治醫院，做到應治盡治；做好在校師生連續核酸檢測；做好學校環境消殺。

吉林省委書記景俊海10日在北京以視訊形式主持召開省疫情防控領導小組會議時指出，要聚焦高校特別是吉林農業科技學院等重點部位，嚴格落實轉運隔離、醫療救治等措施，確保師生生命安全和身體健康。