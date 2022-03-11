俄羅斯侵略烏克蘭，為了聲援烏國，總統蔡英文和副總統賴清德都在社群平台分享「烏克蘭國旗」色的台灣蘭花照，表達支持之意。對此，屏東縣長潘孟安昨也在臉書分享藍黃漸層的蘭花，表示面對俄羅斯的惡意侵犯，烏克蘭人民絕對要挺住，全世界都為烏克蘭祈願和平！

屏東縣長潘孟安。（圖片摘自潘孟安臉書）

潘孟安昨（10日）在臉書發文表示，蔡英文和賴清德都在臉書讓全世界看見烏克蘭配色的蘭花，謝謝屏東在地永宏蘭業股份有限公司也運用彩虹噴漆最新技術，以藍黃蝴蝶蘭支持烏克蘭。

潘孟安直言，台灣是蘭花王國，屏東更是研發、育苗的重要基地，長期領航世界蘭花最新品種，更有獨步全球的蘭花噴漆技術，期盼透過蘭業的創意，為祈願和平盡一份心意！

大批網友也在其po文底下留言表示，「烏克蘭加油加油，堅持民主自由得來不易」、「別出心裁的烏克蘭花」、「我們的台灣蘭業真的是世界第一，希望不要再有戰爭世界和平」、「天佑勇敢的烏克蘭人」、「第一名的縣長及第一名的蘭花，這個一定要按讚」、「第一名的縣長配第一名的蘭花」。