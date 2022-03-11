星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、處女座、雙子座表面看起來的樣子，跟實際的性格差異很大，因此剛認識時很容易讓人看走眼。

▍1.射手座

射手座無論是作為朋友或戀人，都很容易讓人看走眼，如果和他們做朋友，一開始會被他們熱情、大方、不拘小節的特質吸引，相處久了會發現他們總是沉不住氣，常常衝動行事，顯得毛毛躁躁，很容易因此惹來麻煩，讓人頭痛。如果和射手座交往，熱戀期當然非常甜蜜，他們愛意都表現得很明顯，不過一旦不愛了，也能說分手就分手，甚至很快跟其他人開始曖昧，沒有一絲留戀。

▍2.處女座

處女座自我要求很嚴格，做事總是追求完美，有些人會覺得他們實力堅強、無所不能，無論什麼任務交給他們都不需擔心，好像是非常完美、沒有缺點的人。其實處女座心機很重，為了達成目的，內心充滿算計，總是在背地裡偷偷調查，私底下小動作不斷，就是為了不讓自己的計畫受到任何阻礙，這樣的作法很容易引來負面觀感，但也只有深入了解才會發現他們的這一面。

▍3.雙子座

雙子座擁有很多面相，有時看起來像個天真的大孩子，有時卻又看起來充滿心機和算計，認識這樣的人，當然很容易看走眼。剛認識時，雙子座的表現讓每個人都深信這個人很單純，是個充滿歡笑的樂觀主義者，可以放心把心事跟他們分享，認識久了才發現雙子座非常矛盾，他們可以很活潑風趣、也可以博學多聞，同時還具備邪惡因子，這些都很難從表面一眼看出，因此很容易讓剛認識的人看走眼。