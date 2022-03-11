韓聯社報導，昨日勝選的南韓準總統尹錫悅，今(11)日在首爾汝矣島的國民力量黨部中與中國駐韓大使邢海明見面，邢也轉交了由中國國家主席習近平的賀電。

尹錫悅表示:「我堅信韓中關係將更上一層樓。中國是南韓最大的貿易夥伴，南韓則是中國第三大貿易夥伴。今年是韓中建交30週年，建交在多方面為兩國國民帶來了諸多幫助，也有利於經濟發展。」邢海明對此表示，現在南韓是中國的第三大貿易夥伴，後年有望成為第二大貿易夥伴，兩國是一衣帶水的鄰邦。

邢海明還向尹錫悅轉交中國國家主席習近平的賀電。習近平祝賀尹錫悅當選南韓第20屆總統，並表示，中韓兩國是友好近鄰，是重要的合作夥伴。今年是中韓建交30週年，中方願同韓方一道，牢記兩國建交的初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係長期穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

另據南韓東亞日報報導，依照慣例，尹錫悅與文在寅最快將於下週會面。如果兩人會面，將是自2020年6月在青瓦台舉行的反腐敗政策協議會以來，時隔21個月再次見面。

東亞日報報導稱，在會面中，尹錫悅將建議赦免目前在獄中服刑的前總統李明博，此舉將採取由總統當選人建議、現任總統決定赦免的形式，分擔政治負擔。文在寅在上任之時，也赦免了前總統朴槿惠，但當時他將李明博排除在外。