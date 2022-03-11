國道1號三義段北上車道，11日凌晨發生小貨車追撞拖板車事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號三義段北上車道，11日凌晨發生小貨車追撞拖板車事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號三義段北上車道，11日凌晨發生小貨車追撞拖板車事故。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名林姓男子11日凌晨駕駛小貨車載同張姓妻子，沿國道1號北上行至三義火炎山上坡路段，疑因疲勞駕駛未注意前方大型拖板貨車，追撞拖板車尾，人車卡在車尾，拖板車黃姓司機不查，以為是拖車故障，直到下三義交流道檢查，才赫然發現車尾卡著1部小貨車，經通報三義、銅鑼消防分隊人員趕來救出夫妻送醫急救，林某仍傷重不治。

黃姓拖板車司機向警方表示，他是在11日凌晨3點多，開車行經國道1號北上151公里處爬坡道時，突覺車後傳來異音，他以為是板車故障，決定由三義交流道下高速公路後檢查，停好車後，才赫然發現車尾卡著一部小貨車，駕駛座上還有2名男女受困，趕緊打電話報案。

苗栗縣消防局勤務中心獲報立即調派三義、銅鑼分隊的器材車及救護車，趕往三義交流道救援，利用破壞器材撬開小貨車駕駛座，救出31歲的林姓司機及35歲的張姓妻子，送往苗栗市大千醫院急救，林某因傷重不治，張女則進入加護病房觀察中。