詹姓空姐與義大利富商相戀產下一女，後卻遭受男方外遇和家暴，最終感情破裂，開打國際訴訟爭奪孩子的監護權，而富商也在台灣提出民事訴訟，最終法院將監護權判給男方。法院並判決將在14日將女兒交給生父，引發8歲女童寫信向法官、總統蔡英文求助，表示想留在熟悉的台灣陪媽媽及外公外婆，催淚的語言引發大眾關注。但空姐在2017年送女童上學時，曾在街頭莫名遭潑糞、潑瀝青，警方即使事後逮捕嫌犯，卻無查出是否與監護權官司有關。

詹女遭人二次遭潑糞及瀝青攻擊，主嫌落網表示「潑錯人了」。(中時資料庫)

根據調查，詹姓空姐在2017年11月某日送小孩去幼稚園的路途中，遭不明人士潑灑瀝青，起初以為是對方求愛不成而犯案，但經過警方逮捕主嫌調查，對方卻是說找錯人，對於這樣的說法，警方當時持保留態度，但追查至今仍未釐清。

案發當時，詹姓空姐送女兒到台北市文德路某幼稚園後，突遭2名男子潑灑瀝青，造成她右手背及手肘處灼傷，頭髮和臉也沾滿瀝青，詹女報案指稱，兩個月前也曾在相同地點被人潑灑糞便，她表示並未與人結怨，不知道為何遭受攻擊。

警方當時調閱監視器，鎖定20歲的胡姓及22歲的陳姓犯嫌到案說明，2人供稱，是受到陳姓男子已1萬元代價教唆犯案；而30歲有毒品前科的陳姓主嫌則在事後主動投案。

陳嫌向警方供稱，的確有使喚人潑灑瀝青，但他並非與詹女結怨是「潑錯對象」，原本要潑灑的對象是一名詐騙他20餘萬元的女網友，因為看見新聞報導才發現潑錯對象，他表示願意向被害人致歉。詹女昨晚也到警局指認，訊後警方依傷害、毀損、妨礙名譽等罪名，當時已將3人移送法辦。