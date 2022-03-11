甫落幕的國民黨中常委選舉，被形容是史上風氣最差的一次，黨主席朱立倫宣示若2週內考紀會查無結果，就送檢調偵辦。戰鬥藍發起人趙少康今天建議，朱立倫應下決斷立即凍結中常會，過渡期間改由立院黨團黨鞭、藍營執政縣市首長，共組臨時中常會取代中常會功能，待考紀會調查結果出爐，再交由朱立倫決定是否需要重選中常委。

國民黨中常委選舉選風敗壞爭議延燒，趙少康今天和中央委員史碩仁召開記者會，趙少康說，朱立倫說要送檢調，這就茲事體大，國民黨的事情自己不查清楚，過去不都說檢調都被綠營掌控，那請檢調偵辦不是請鬼拿藥單嗎？

趙少康表示，黨中央明定參選中央委員、中常委都不能參加聯盟換票，不過，中央委員選舉時就知道有60聯盟，常委選舉有14、12聯盟，這些名單他都有，都有人跟他檢舉，難道黨中央沒有嗎？

趙少康強調，黨中央應該立刻辦，參加換票聯盟當選者都不能算，要不然就是調查期間凍結中常會，由國民黨執政縣市長與立院黨團三長代行職權，靜待調查結果，要不要重選朱立倫自己決定。

趙少康舉例，2009年中常委選舉也頻傳賄選，時任黨主席馬英九下令考紀會徹查，最後有2位中常委被撤銷當選資格，但外界疑慮並沒有停止，最後有中常委公開請辭，才促成重新改選。他向黨中央喊話「不要怕」，「我開記者會不是砲轟黨中央是幫助黨中央，朱立倫應該感謝我」。

史碩仁則直接點名，立委傅崐萁負責操盤年底選舉，但傅是中央委員60聯盟與中常委的14聯盟成員，過年期間還送匾額給黨代表；桃園市議長邱奕勝，剛被朱立倫任命為中常委，也是60聯盟成員，這兩位是國民黨主席推出的人選，還有李貴敏身任立委與考紀會主委，不只廢弛考紀會職務，但既為參選人又是要調查違規行為他認為非常不妥，國民黨若不能解決此問題，他對年底選舉非常堪憂。

趙少康指出，國民黨現在選出來的黨代表有3分之2是同一批人，政黨要新陳代謝，若黨代表都被包養，那算什麼呢？也因此60聯盟產生中央委員、14聯盟還可以產生中常委，不就成為世襲政黨？