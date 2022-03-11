國民黨前主席江啟臣成立的「啟思民本基金會」12日將在新店開幕，國民歷任主席與黨內大老都會到場參加。新北市長侯友宜明也會出席，被聯想是想找回深藍信任。侯友宜今表示，基金會設立地點在新店，他是主管機關，且基金會是鼓勵年輕人參與公共事務，值得加油打氣。

據了解，基金會由江啟臣擔任董事長，國民黨前秘書長李乾龍擔任副董事長，明日活動包括馬英九、朱立倫、趙少康都會到場，鮮少參加黨務活動的侯友宜，明日也會出席。

被問到是否不再與黨務劃清界線，侯友宜說，江前主席這次成立基金會設立地點在新店，他是主管機關，談的是如何讓青年在培育過程中，以民意為依歸，以國家人民利益為最大考量，鼓勵年輕人談公共事務，是國家社會在走的方向，值得加油打氣。

對於國民黨立委林為洲指國民黨缺乏病識感，侯友宜說，改變過程中難免遭到很多挫折挑戰，但不要灰心一起面對，一起攜手改變現有狀況，讓黨裡面更團結，更符合民意。

至於該如何改革，侯友宜說，現在面臨挑戰非常多，每個人在角色工作崗位攜手合作，相信黨內部都在深刻檢討。

另外國民黨中常委賄選風暴越演越烈，侯友宜說， 過程中外面有很多不一樣聲音，面對不一樣聲音虛心接受，不斷做好改變、符合民意，一起攜手面對所有問題，團結走在一起。